شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين الخطيب ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة خاصة مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأسبوع المقبل، بعد تأجيل الجلسة التى كان مُقرراً لها أمس، الأربعاء، بسبب ظروف خاصة بأحد أعضاء اللجنة ليتم الاستقرار على عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة، وكذلك قطاع الناشئين والأكاديميات وغيرها من الملفات التى تشغل قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.

على صعيد متصل، يُجرى مسئولو الأهلى إتصالات ومباحثات مع جهات مختلفة فى الدولة للاستفسار عن مصير بطولة الدورى التى تم تجميدها منذ عدة أسابيع جراء "جائحة" كورونا لاسيما فى التصريحات الإيجابية التى خرجت خلال الفترة الماضية من عدة مسئولين يؤكدون خلالها أن هناك تفاؤلا كبيرا بشأن إمكانية عودة الدورى لاسيما مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأخيرة التى قال فيها أن النشاط الرياضى سيعود تدريجياً منتصف يونيو المقبل، وهو ما جعل الإدارة الأهلاوية تفتح خط اتصالات مع جهات مُتعددة فى الدولة سواء كانوا فى وزارة الرياضة أم الصحة أم جهات أخرى من أجل الاستفسار عن موقف النشاط الرياضى وعودة بطولة الدوري.

وأكد مسئولو الأهلى خلال اتصالاتهم أن صحة المواطن المصرى هى الأساس ولا يمكن الإقدام على أى تصرف يُسبب ضررا للمواطن لكن ليس منطقياً أن يكون إلغاء الموسم هو الحل الأقرب، خاصة فى ظل الخسائر الكبيرة التى ستقع على الجميع حال إلغاء الموسم الحالي.

فيما قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط وإجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا.