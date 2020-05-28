شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستعيد ذكريات شريف إكرامي في مباراة الترجي بـ"أفضل تصدٍ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" صورة لتصدى شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، خلال اللقاء الذى جمع الفريق الأحمر مع نظيره الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، وعلقت صفحة الكاف على إنستجرام، "ما هو أفضل تصدٍ على الإطلاق". وينهى شريف إكرامي مسيرته مع النادي الأهلي مع إسدال الستار على الموسم الجاري، بعدما رفض تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر باحثاً عن فرصة للمشاركة مع فريق آخر في الموسم الجديد.

ونفى شريف إكرامي أن مسؤولى نادى الزمالك دخلوا معه في مفاوضات في أي فترة من الفترات ولم يعرض اسمه داخل ميت عقبة سواء خلال بدايته في الملاعب أو في الفترة الحالية.



شريف اكرامي

وأوضح شريف إكرامى خلال تصريحات تلفزيوينية،"لم أحدد مصيري حتى الوقت الجاري، هناك بعض العروض أدرسها جيدًا وساستقر على النادي الذي أراه مناسب لي في الفترة المقبلة".

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أشار شريف إكرامي إن تفاوض عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، مع نادي الزمالك خلال تواجده في صفوف النادي الأهلي، كان شيئًا طبيعيًا و عبدالله السعيد جاء الأهلي وكان لاعبًا في صفوف النادي الإسماعيلي قائلا "عبدالله السعيد مش ابن النادي الأهلي لذلك مفاوضاته مع الزمالك لم تكن صادمة بالنسبة لي ولعبدالله، أما دخول الزمالك في مفاوضات معي أو مع حسام عاشور مختلف تمامًا فنحن أبناء النادي الأهلي منذ الصغر وصعدنا من قطاع الناشئين".

وأشار شريف إكرامي إنه لا يوجد أي مهاجم خطير مقارنة بعماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا وأنه لعب أمام مهاجمين داخل مصر وخارجها ولكنه لم يجد أخطر من عماد متعب، وذلك خلال تدربهم في القلعة الحمراء قائلا "ربما هناك مهاجمين مميزين ولكن المهاجم المرعب عماد متعب كنت أشعر بالخوف ولا أتوقع الزاوية التي يسدد فيها خلال التدريبات و مواجهة الترجي في 2012 الأصعب في حياتي.. ويليها لقاء الهزيمة بسداسية أمام غانا ولا أحد يكتب لي على تويتر فقط أقوم باستطلاع رأي زوجتي" .

وأختتم شريف إكرامي إنه لم يتوقع نهائيًا تألق رمضان صبحي، مهاجم نادي هيدرسفيلد في صفوف النادي الأهلي بعد العودة للقلعة الحمراء على سبيل الإعارة و أن رمضان صبحي حقق نجاحًا كبيرًا بعد العودة للفريق الاحمر وظهر بشكل ملفت للغاية خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي، وأن ذلك الفضل يرجع إلى السويسري رينيه فايلر، الذي نجح في تطوير مستوى اللاعب.