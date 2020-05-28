شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يحلم بالعودة لتدريبات الأهلى وانتهاء توقف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر مروان محسن، مهاجم الأهلى، بالاشتياق لتدريبات ناديه بعد الغياب لفترة طويلة بفعل جائحة كورونا، ونشر مروان محسن عبر حسابه على إنستجرام جانبا من تدريبات المارد الأحمر مع زملائه. وكشف الإعلامى أحمد شوبير عن إنهاء الأهلى اتفاقه مع مروان محسن على تجديد تعاقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وقال عبر برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، إن إدارة الأهلى تحدثت مع مروان محسن عن تجديد تعاقده، وكان رد اللاعب أنه تحت أمر النادى ليتفق الطرفان على تجديد التعاقد والبنود الرئيسية ويتبقى الإعلان رسميا خلال فترة قصيرة. كما أكد شوبير أن الأهلى وقع عقدا جديدا مع سعد سمير مدافع الفريق المرفوع اسمه من قائمة الفريق، ورفض اللاعب وضع أى شروط مالية وقام بالتوقيع على بياض.

فى نفس السياق، أكد مصدر داخل الأهلى لـ"الخليج 365"، إن إدارة النادى اتفقت مع مروان محسن مهاجم الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين جديدين، وترغب لجنة التخطيط الأهلى فى تجديد عقد مروان محسن لمدة موسمين، بعدما أوصى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بضرورة تجديد عقده والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده رغم حالة عدم التوفيق التى يُعانى منها اللاعب فى كثير من المباريات، لكن فايلر يرى أن مروان محسن مهاجم قوى وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرصا لباقى عناصر الفريق، ومن المقرر أن يحصل مروان محسن على 7 ملايين جنيه فى الموسم الأول، و8 ملايين جنيه فى الموسم الثاني.

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ونجح الأهلى خلال الفترة الماضية فى تجديد وتعديل عقد أكثر من لاعب من نجوم القوام الأساسى وعلى رأسهم أيمن أشرف ومحمد هانى وعلى معلول وجونيور أجاى ووليد سليمان، فى الوقت الذى لم تصل الإدارة الحمراء لاتفاق مع الثنائى أحمد فتحى وشريف إكرامى والذى تنتهى عقودهما مع الأهلى نهاية الموسم الجارى، حيث وقع فتحى لبيراميدز فيما يقترب إكرامى هو الآخر من التوقيع لنفس الفريق.