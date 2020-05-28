شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. ما هى استعدادات اتحاد الكرة لعودة النشاط الكروى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت عودة النشاط الرياضى فى الفترة المقبلة أكثر ما يشغل الشارع الكروى فى الفترة الأخيرة، فى ظل استمرار تفشى وباء كورونا المستجد، والإجراءات المشددة التى تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس، الذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى منذ مارس الماضي، وبين مطالبة بعض الأندية باستئناف الدورى العام، ورفض البعض الآخر بحجة وقاية اللاعبين وحرصاً على سلامتهم، أعلن مجلس رئاسة الوزراء عودة النشاط الرياضى تدريجيا بدءا من منتصف يونيو المقبل، مع التمسك بالإجراءات الاحترازية للتعايش مع الوباء العالمي.

من جانبها طرحت الأندية تساؤلات عديدة حول عودة النشاط الرياضي، وهل سيعود بشكل كامل فى جميع الألعاب أم بشكل جزئى، وعن الإجراءات التى سيتم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا، وفترة الإعداد التى تحتاج إليها الأندية لتجنب الإصابات بعد استئناف النشاط، وغيرها من الأسئلة.

هل تم تحديد موعد لعودة الدوري؟

لم يتم تحديد موعد عودة مسابقة الدورى العام حتى الآن، ومن المقرر أن يعقد خلال الأيام المقبلة اجتماع رباعى بين مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحى، واللجنة الطبية، بحضور أندية الدورى الممتاز لمناقشة الأمور الخاصة بعودة الأندية للتدريبات بصورة تدريجية منتصف شهر يونيو المقبل تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى منتصف أو نهاية شهر يوليو المقبل، وسيتم حسم إقامة الاجتماع سواء عن طريق الفيديو كونفرانس أو التواجد فى مقر اتحاد الكرة أو الوزارة.

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هل وضع اتحاد الكرة سيناريوهات لعودة الدوري؟

بدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة التجهيز لسيناريو عودة بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة بعد إعلان مجلس الوزراء إمكانية فتح الأندية فى منتصف يونيو، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية أنه يتم تعديل سيناريو الدورى القديم من أجل وضع بعض الأمور الخاصة باستئناف النشاط من ناحية الاستادات التى تستضيف المباريات وأماكنها وموعد المباريات والشروط والاحتياطات الطبية التى سيتم العمل بها وإخطار الأندية بها، لضمان عدم ظهور حالات لفيروس كوورنا خلال استئناف مباريات الدوري.

ما هى الشروط والاحترازات الطبية التى سيطبقها اتحاد الكرة لعودة الدوري؟

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن من ضمن الإجراءات الاحترازية التى ستطلبها اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الرياضة واتحاد الكرة تحسبا لعودة الدورى، السماح لكل ناد بـ25 فردا فى كل مباراة عبارة عن 18 لاعبا ومدير فنى ومدرب عام وطبيب الفريق ومساعد له وإدارى فى إطار منع التزاحم داخل الملاعب، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية بالجبلاية ستوصى ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها حال استئناف التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، بأن يخضع جميع اللاعبين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات، على أن يتم عزل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى انتهاء الموسم الكروى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستطلب عزل جميع اللاعبين بمجرد عودة التدريبات الجماعية لأنه حال خروج أى لاعب عن المعسكر، سيتم عمل تحليل جديد له منعا لأى عدوى قد ينقلها لزملائه بعد عودته للمعسكر، وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستضع كل الاشتراطات والإجراءات أمام وزير الرياضة، وحال الموافقة عليها سيتم عرضها على الأندية لتأكيد الالتزام بها حال استئناف التدريبات.

هل هناك اتفاق بين المجلس على عودة الدورى؟

ظهر انقسام بين أعضاء اللجنة الخماسية فى هذا الأمر فالبعض يؤيد عودة المسابقة والبعض يرفض، ومازال الاتحاد يترقب القرار الحاسم من وزير الرياضة لإعلان الموقف النهائى وتحديد مصير المسابقة.