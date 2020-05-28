شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 12 موظفاً باتحاد الكرة أسبوعاً بعد تأكد إصابة محمود سعد بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد الكرة عزل 12 موظفاً بالجبلاية ومنعهم من الحضور لمقر الاتحاد لمدة أسبوع، ومتابعة حالتهم الصحية، بعد إصابة محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا، بسبب مخالطتهم له فى الفترة الماضية.

وطلب الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، من الموظفين العزل المنزلى لحين إجراء مسح لهم والتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن نتائج التحاليل التى أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم جاءت إيجابية لإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.

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وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد، أن إصابة المدير الفنى رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابى الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.

وحرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بعد إجرائه اختبار فيروس كورونا أمس للاشتباه فى إصابته لتعرضه لوعكة صحية، كما أرسل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى رسالة للاطمئنان على صحة محمود سعد.