7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس، الموافق 28/ 5/ 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، فايلر يستفسر عن موقف رمضان صبحي من البقاء في الأهلي، والزمالك يُحدد 3 مليون دولار "حد أدنى" لبيع سيسيه فى الموسم الجديد.

فايلر يستفسر عن موقف رمضان صبحي من البقاء في الأهلي