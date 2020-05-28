7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس، الموافق 28/ 5/ 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، فايلر يستفسر عن موقف رمضان صبحي من البقاء في الأهلي، والزمالك يُحدد 3 مليون دولار "حد أدنى" لبيع سيسيه فى الموسم الجديد.
فايلر يستفسر عن موقف رمضان صبحي من البقاء في الأهلي
استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من مسئولى النادى عن تطورات مفاوضات الإبقاء على رمضان صبحى لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، حيث شهدت الأيام الماضية اتصالات واستفسارات من المدرب السويسرى عن موقف رمضان صبحى مع الفريق، خاصة أن الأمر سيكون له دور فى الصفقات التى سيتم إنهاؤها خلال الموسم المقبل بالنسبة لمركز الجناح الذى يلعب فيه رمضان صبحى .
كشف نبيل أبو زيد، وكيل رزاق سيسيه المعار من الزمالك إلى الاتحاد السكندرى، إن إدارة النادى الأبيض رفضت العرض الإماراتى لسيسيه لذا يرفض الكشف عن هوية ذلك العرض حيث أوضح إن الإدارة البيضاء اشترطت تقاضى 3 مليون دولار، كحد أدنى، للموافقة على رحيل اللاعب الذى أوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه حال عدم وصول العرض المناسب الذى يليق به وبالقلعة البيضاء سيتم وقتها إعادته إلى النادى بعد المستوى المميز الذى قدمه مع زعيم الثغر خلال فترة الإعارة، لذا يتم بحث كافة العروض المقدمة إليه خلال الفترة الحالية من أجل الاختيار الأفضل من بينهم.
الشباب السعودي يُغري آزارو بـ20 مليون جنيه سنوياً بعد "صدمة" الأهلي
انضم نادي الشباب السعودي لقائمة الأندية التى ترغب في ضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المُعار لنادي الإتفاق السعودي حيث شهدت الأيام الماضية مفاوضات مبدئية من النادي السعودي للحصول على خدمات المهاجم المغربي في ظل رفض الإتفاق السعودي تجديد إعارة اللاعب أو شراؤه نهائياً لأسباب مالية وكذلك رفض الأهلي إستعادة مهاجمه المغربي لعدم حاجة الفريق لجهوده بناءً على رؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق .
اجتماع رباعي الأسبوع المقبل لتحديد مصير الدوري
يعقد خلال الأيام المقبلة اجتماع رباعي بين مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع وزارة الشباب و الرياضة برئاسة أشرف صبحي و اللجنة الطبية ، بحضور أندية الدوري الممتاز من أجل مناقشة الأمور الخاصة بعودة الأندية للتدريبات بصورة تدريجية منتصف شهر يونيو المقبل تمهيداً لإستئناف النشاط الكروي في منتصف أو نهاية شهر يوليو المقبل ، وسيتم حسم إقامة الاجتماع سواء عن طريق الفيديو كونفرانس أو التواجد في مقر اتحاد الكرة أو الوزارة.
رفض الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، عرضاً شفهياً للانتقال للنجم الساحلى التونسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تحدث أحد وكلاء اللاعبين مع جيرالدو منذ أيام وأكد له أن نادى النجم الساحلى التونسى يرغب فى التعاقد معه خلال الموسم المقبل، وأوضح الوكيل للاعب الأنجولى أن النادى التونسى تابعه خلال الفترة الماضية ويرغب فى ضمّه فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل اقتراب رحيله عن الأهلى لكن "جناح" الاهلي رفض فكرة اللعب في تونس وأغلق الباب أمام عرض النجم الساحلي الذى لم يرتقي لمرحلة الجدية ولم تتعدى المفاوضات مرحلة الكلام الودي لكن اللاعب الأنجولي رفض الفكرة من الاساس خاصة فى ظل تلقيه عروضاً من أندية أخرى خليجية ومن أمريكا اللاتينية.
يواصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، خلال الفترة الحالية التشاور مع إدارة النادى حول ملف الصفقات الجديدة لتعزيز خطوط الفريق المختلفة وتنتظر الإدارة البيضاء موقف النشاط الكروى بصورة رسمية خلال الموسم الجارى من أجل فتح الباب أمام تسويق بعض اللاعبين حيث ترفض الإدارة البيضاء، الإعلان عن أسماء الراحلين في الموسم الجارى انتظارا لموقف النشاط الكروى الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا حيث تعمل إدارة قلعة ميت عقبة في الوقت الحالي على ملف التعزيزات المختلفة التي سيتم دعم بها الفريق لتلبية الاحتياجات الفنية بناءً على وجهة نظر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، لذا أجلت إدارة قلعة ميت عقبة تسويق الراحلين عن الفريق لحين تحديد موقف النشاط الكروى إلى جانب تلقى عروضا مناسبة للاعبين تليق بهم وبالنادى الأبيض.
التكاليف المادية تشعل أزمة بين اتحاد الكرة و الأندية
تلقي مسئولو اتحاد الكرة اتصالات من عدد من أندية الدوري الممتاز يستفسرون فيها عن من سيتحمل التكاليف الخاصة بإقامة الفرق في حالة استئناف مباريات الدوري الممتاز والخاصة بفنادق الإقامة و التنقلات و ايجارات الملاعب التي ستسضيف التدريبات و أيضا المباريات ، وأكد مسئولو اتحاد الكرة للأندية أنه إلى الأن لم يتم حسم أمر من يتحمل التكاليف و سيتم التحدث فيها مع وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي لحسم هذا القرار .
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