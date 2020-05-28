لاعب سلة الزمالك يخرج من العناية المركزة وينتظر "مسحة" تأكد الشفاء من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عادل عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق بالقلعة البيضاء خرج من العناية المركزة بالمستشفى وتم نقله لإحدى الحجرات وباتت حالته الصحية مستقرة. وأضاف عادل عبدالفتاح أنه سيتم إجراء مسحة جديدة لشعبان عبد الوهاب للتأكد من سلبيتها لفيروس كورونا قبل خروجه من المستشفى. وأكد عضو مجلس الزمالك أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى يتابع حالة لاعب السلة السابق ودائم الاطمئنان عليه ويتمنى له خالص الشفاء. Advertisements وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أجرى اتصالات مكثفة بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا. وتم نقل اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء لأحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقى العلاج ووجه عضو المجلس الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، كما أعرب نادى الزمالك ومجلس إدارته عن تمنياته بالشفاء العاجل لنجم السلة. وكان أحمد عادل عبد الفتاح قد أكد فى تصريحات سابقة، على مساندة المجلس الأبيض بأكمله بقيادة مرتضى منصور رئيس النادى للاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء للتعافى من مرضه، وقال أحمد عبد الفتاح فى تصريح للموقع الرسمى للزمالك أنه على اتصال مستمر باللاعب، ونقل الأمر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الذى قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه، كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى.

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