اخبار الرياضه

الاهلي يستعين بتجارب برشلونة وليفربول وبايرن ميونيخ فى "محنة" كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يستعين بتجارب وليفربول وبايرن ميونيخ فى "محنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان مسئولو النادى الأهلى ببعض النماذج الأوروبية فى التدريبات، تمهيداً لتطبيقها حال استئناف التدريبات فى القلعة الحمراء بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا التى ضربت العالم كله منذ منتصف مارس الماضى، وتسببت فى تجميد النشاط الرياضى قبل أن تعود معظم الأندية الأوروبية للتدريبات مؤخراً كما تم استئناف الدورى الألمانى.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى حالياً عدة طرق وسُبل من الإجراءات الاحترازية تمهيداً لتطبيقها مع عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، وحرص مسئولو الأهلى على الاستعانة بنماذج بعض الأندية الأوروبية وفى مقدمتها برشلونة الإسبانى وبايرن ميونيخ الألمانى وليفربول الإنجليزى، ويعمل الأهلى حالياً على استنساخ هذه النماذج فى التدريبات المقبلة.

Advertisements

ومن المتوقع أن يعود فريق الأهلى للتدريبات منتصف يونيو المقبل، حسبما أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى قال إن الأندية والمؤسسات مُلتزمة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى تدريجياً خلال منتصف يونيو فى إطار خطة الدولة التعايش مع "كورونا" .

كما يتابع مسئولو الأهلى الإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة وكذلك اتحاد الكرة، والتى أوصت بها اللجنة الطبية فى الأهلى برئاسة الدكتور محمد شوقى والجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور خالد محمود، وذلك بهدف اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة اللاعبين وجميع العناصر فى الفريق خلال التدريبات، وفى حال خوض المباريات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاهلي يستعين بتجارب برشلونة وليفربول وبايرن ميونيخ فى "محنة" كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا