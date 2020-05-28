شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يقدم مقترحا للتعامل مع كورونا عن طريق "الشنطة الطبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن توفر الدولة شنطة طبية توزع فى الصيدليات، يتوفر بها أدوية مكافحة وباء كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، وكتب يونس عبر حسابه الشخصي على تويتر، "صباحكم خير، مهم شنطة طبية معتمدة من وزارة الصحة فيها كل الأدوية المعتمدة لعلاج الكورونا وروشته إرشاديه، الشنطة تكون مغلفة ومختومه تباع في الصيدليات وبسعر موحد، وأى شخص يشعر بالأعراض يحصل علي الشنطة.. بجانب خطوط للرد ومتابعه الحالات من دكاتره متخصصين.. بدايه كيف نتعايش مع الكورونا".

وكان مجلس رئاسة الوزراء قد قرر عودة النشاط الرياضي في منتصف يونيو المقبل، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الاحتراوية المناسبة في التعايش مع وباء كورونا، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي.



ايمن يونس

وفي وقت سابق كشف ايمن يونس، أنه يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة في حالة انتهاء ازمة فيروس كورونا، لان هناك بعض الأفكار لديه لتطوير الكرة المصرية من خلال اللوائح والعمل الفني.