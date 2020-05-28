الخطيب يُناقش التصور المالي للأهلي مع أمين الصندق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:
قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماعاً مع خالد الدرندلي أمين الصندوق لمناقشة التصور المالي خلال الفترة المقبلة.
وكان الخطيب قد عقد اجتماعاً مع الإدارة المالية بالنادي الأهلي من أجل التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بالسيولة المالية والالتزامات المادية خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع محمود الخطيب مع خالد الدرندلي خلال بداية الأسبوع المقبل، على أن يتم عرض نتائج الاجتماع على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.
ويعمل النادي الأهلي على التخطيط اللازم للوفاء باحتياجاته في قطاعاته المختلفة خلال الفترة المقبلة في الأفرع الثلاثة في ظل توقف الأنشطة الرياضية.
وناقش الأهلي في اجتماعاته الأخيرة بعض المشروعات الإلكترونية لزيادة موارد النادي نظراً لأن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" جمد التدفقات المالية في المؤسسات الرياضية.
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