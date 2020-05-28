بعد إزالة صورته.. بوطيب يسخر من الزمالك ويُثني على دعم الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

سخر الدولي المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك من الصورة التي نشرها الحساب الرسمي للنادي على تويتر للاحتفال بمرور عام على فوز الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الحساب الرسمي للزمالك على تويتر قد نشر، خلال الأيام الماضية، صورة لاحتفال اللاعبين بالفوز بالكونفدرالية مع عبارة "الأبطال" من خلال تصاميم جمع اللاعبين مع كأس البطولة.

وأزال حساب الزمالك صورة خالد بوطيب من التصميم، رغم وجوده في الصورة الأصلية، ما جعل اللاعب يسخر من هذا التصرف عبر حسابه على إنستجرام بنشر الصورة الأصلية مع الصورة المُصممة، والتي تم حذفه منها وأرفق كل ذلك بإيموجي ضاحك.

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وتفاعلت جماهير الزمالك مع اللاعب المغربي بإعادته من جديد للتصميم قبل أن يشكرهم اللاعب على هذا التصرف.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في فبراير الماضي فسخ تعاقد النادي مع اللاعب.