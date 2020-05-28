تقارير تركية: بشكتاش يُفاوض النني لتسوية أزمة مستحقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية إن إدارة نادي بشكتاش تسعى لتسوية أزمة مستحقات محمد النني لاعب وسط الفريق التركي.

وكان النني قد طلب من إدارة ناديه الحصول على مستحقات المتأخرة عن 3 أشهر والمقدرة بقيمة 1.3 مليون يورو، وإلا فلن يستكمل المباريات المتبقية مع الفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "turkish-football" فإن النادي التركي يُجري مفاوضات مع لاعب منتخب مصر لحل الأزمة.

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ولفتت الصحيفة -بحسب مصدر مقرب من النادي- إلى أن بشكتاش واثق من الوصول لاتفاق مع النني بشأن المشكلة، مطالبا لاعب المنتخب الوطني بضرورة تفهم الموقف الصعب الذي يمر به الفريق.

ويعاني النادي التركي من أزمة اقتصادية كحال معظم الأندية التي تأثرت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن النني انتقل إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الجاري قادمًا من آرسنال على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكان النادي التركي يسعى للإبقاء على خدمات البالغ من العمر 27 عاما لموسم آخر.