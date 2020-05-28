رياضة | مانشستر يونايتد يزاحم إنتر ميلان على نجم بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يزاحم إنتر ميلان على نجم بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إنجليزي اليوم الخميس، عن دخول نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات، لضم أحد نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقاً لما ورد عن شبكة "مانشستر إيفينينج نيوز MEN" فإن إدارة اليونايتد تسعى لضم الفرنسي "كورنتين توليسو" خلال الصيف المقبل.

وأكدت الشبكة، أن مانشستر يونايتد عليه منافسة نادي إنتر ميلان الإيطالي، والذي يراقب اللاعب منذ وقت سابق.

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وأضافت الشبكة، أن عملية ضم توليسو ليست لها علاقة بمسألة بقاء مواطنه "بول بوجبا" مع اليونايتد من عدمها، إذ يسعى النادي الإنجليزي لتقوية خط وسط الفر

وخرج توليسو من حسابات مدرب بايرن ميونخ "هانز ديتير فليك" خلال الفترة الماضية، حيث يفضل عليه كلاً من: جوشوا كيميتش، تياجو ألكانتارا، ليون جرويتسكا، وخافي مارتينيز.

يذكر أن صاحب الأصول التوجولية انضم لبايرن ميونخ في صيف عام 2017 من نادي ليون الفرنسي، مقابل 41 مليون يورو.

وخاض صاحب الـ25 عاماً مع بايرن ميونخ هذا الموسم 24 مباراة بجميع المسابقات، سجل 3 أهداف ومرر 5 تمريرات حاسمة.