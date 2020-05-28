رياضة | الأهلي يقترب من تجديد عقد "فايلر" بعد الموافقة على شروطه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من تجديد عقد "فايلر" بعد الموافقة على شروطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من إعلان تجديد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

واتفق فايلر مع إدارة النادي الأهلي، على تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين بعدما توصل لاتفاق بشأن شروطه التي يرغب في تنفيذها بداية من الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يزيد راتب فايلر مع القلعة الحمراء، بواقع 5% بالموسم الأول و10% بالموسم الثاني، على أن يتم صرف راتب شهرين في حال الفوز بالدوري ونصف شهر للفوز بالكأس".

كما قرر الأهلي، رفع مكافأة المدرب في حال الفوز بالكونفدرالية بصرف راتب 4 أشهر، و 6 أشهر في حال تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا".

كل ما قدمه رينيه فايلر مع الأهلي