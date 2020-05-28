رياضة | الأهلي يقترب من تجديد عقد "فايلر" بعد الموافقة على شروطه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من تجديد عقد "فايلر" بعد الموافقة على شروطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من إعلان تجديد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.
واتفق فايلر مع إدارة النادي الأهلي، على تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين بعدما توصل لاتفاق بشأن شروطه التي يرغب في تنفيذها بداية من الموسم الجديد.
ومن المقرر أن يزيد راتب فايلر مع القلعة الحمراء، بواقع 5% بالموسم الأول و10% بالموسم الثاني، على أن يتم صرف راتب شهرين في حال الفوز بالدوري ونصف شهر للفوز بالكأس".
كما قرر الأهلي، رفع مكافأة المدرب في حال الفوز بالكونفدرالية بصرف راتب 4 أشهر، و 6 أشهر في حال تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا".
كل ما قدمه رينيه فايلر مع الأهلي
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه رينيه فايلر مع النادي الأهلي:-
تولي "فايلر" القيادة الفنية للأهلي في أغسطس 2019 خلفًا للمدرب الأورجواياني مارتن لاسارتي والذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.
خاض الأهلي 31 مباراة بمختلف البطولات حتي الآن تحت قيادة المدرب السويسري، حقق الفريق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 69 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا.
نجح "فايلر" في تحقيق ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق 16 انتصارا متتاليًا وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 46 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف، وحصد الفريق 49 نقطة يعتلي بها صدارة الترتيب بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.
ويعد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق صاحب أفضل انطلاقة في تاريخ الفريق بالدوري الممتاز، بعدما حقق 17 انتصارًا متتاليًا في موسم 2004 / 2005.
قاد "فايلر" الأهلي في 10 مباريات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 5 أهداف، وتأهل لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة ولكن تأجلت المباريات بسبب جائحة كورونا.
خاض الأهلي تحت قيادته مباراة في كأس مصر، وحقق الفوز بها على بني سويف وتأهل لدور الـ16، بينما خاض مباراتين في بطولة السوبر ضد الزمالك، حسم الأولي لصالح المارد الأحمر بنتيجة 3-2 وتوج باللقب، وخسر الثانية بركلات الترجيح 4 -3.