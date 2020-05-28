رياضة | تريزيجيه والمحمدي يشاركان في تدريبات أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه والمحمدي يشاركان في تدريبات أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك ثنائي المنتخب الوطني احمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه مع فريقهم استون فيلا في التدريبات الجماعية في الساعات الماضية.

وجاءت مشاركة الثنائي في التدريبات بعد حصول أستون فيلا على إذن بالعودة من جديد تحضرا لاستئناف مسابقة الدوري من جديد بعد رفع الايقاف.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة من التدريبات رفقة زملائه على رأسهم احمد المحمدي وظهرت علامات السعادة على جميع اللاعبين.

وحافظ لاعبي استون فيلا على التباعد في التدريبات حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد والذي ضرب العالم في الاشهر الماضية.