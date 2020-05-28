رياضة | الزمالك ينافس الأهلي على صفقة «الهداف»

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينافس الأهلي على صفقة «الهداف» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤولي الكرة بنادي الزمالك التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

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تعاقد الزمالك مع حسام حسن

ويسعى نادي الزمالك لضم حسام حسن بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لاسيما بعد تألق الاعب مع سموحة السكندري وسعى الأبيض للتعاقد مع بديل لمهاجم القلعة البيضاء الأساسي مصطفى محمد، في ظل عدم اقتناع المدير الفني بالثنائي عمر السعيد والكونغولي كابنجو كاسنجو.

حسام حسن صراع الأهلي والزمالك في الصيف

صراع الأهلي والزمالك المرتقب في الصيف هوا حسام حسن نجم هجوم فريق سموحة السكندري حيث طلب فرج عامر رئيس الفريق مبلغ 30 جنيه للموافقة على بيع مهاجمه ، حيث يعتبر المهاجم الدولي رغبة أولى لدى القطبين ومن المتوقع أن تحسم رغبة الاعب لون القميص الذي سيرتديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.