رياضة | كوتينيو يرغب في العودة للدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر كوتينيو يرغب في العودة للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي فيليب كوتينيو حسم مستقبله مع برشلونة عقب نهاية الموسم الحالي. وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كوتينيو يفضل العودة إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث توجد رغبة حقيقي بضمه من العديد من الأندية. وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من وجود عقد النجم البرازيلي يمتد حتى صيف 2023 مع برشلونة إلا أن بعض التقارير تحدثت عن رغبة كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة بإعطاء فرصة لكوتينيو. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأندية المهتمة بضم كوتينيو في إنجلترا هي تشيلسي وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد الذي من المتوقع أن يصبح تحت إدارة مُلاك من السعودية في الفترة المقبلة.

أرقام البرازيلي "كوتينيو":

- فاسكو دي جاما:

بداية "كوتينيو" كانت ضمن صفوف ناشئي فاسكو دي جاما البرازيلي، بعدها انتقل لنادي انتر ميلان لكنه بقي مع النادي البرازيلي على سبيل الإعارة، ولعب للفريق الأول، وشارك معه 19 مباراة وسجل هدف وحيد وصنع هدفين، وتوج ببطولة دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

- إنتر ميلان:

خاض كوتينيو خلال مشواره مع النادي الإيطالي 47 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2304 دقيقة، سجل 5 أهداف، وصنع 4 أهداف، وحصل على 4 بطاقات صفراء، وحصل مع الانتر على كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

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- إسبانيول:

لعب "كوتينيو" مع النادي الإسباني عام 2012 وشارك معه في 16 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 1178 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد وحصل على انذارين وتعرض للطرد مرة وحيدة.

- ليفربول:

خاض "كوتينيو" مع ليفربول 201 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 14877 دقيقة، وسجل 54 هدفًا، وصنع 45 هدفًا، وحصل على 13 انذارًا، وبطاقة حمراء وحيدة.

- برشلونة:

انتقل اللاعب البرازيلي لنادي برشلونة عام 2018، وشارك مع الفريق الكتالوني في 76 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 4828 دقيقة، سجل 21 هدفا، وصنع 11 هدفًا، وحصل على 3 إنذارات.

وحقق مع الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني (مرتين)، وكأس إسبانيا (مرة)، وكأس السوبر الإسباني (مرتين).

- بايرن ميونيخ:

لعب "كوتينيو" معارًا لفريق بايرن ميونيخ وشارك معه في 32 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 2036 دقيقة، سجل 9 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.