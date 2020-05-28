رياضة | الموندو: انتقال لاوتارو لبرشلونة مسألة وقت

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الموندو: انتقال لاوتارو لبرشلونة مسألة وقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن انتقال لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان إلى نادي برشلونة مسألة وقت وستتم في الفترة القادمة بشكل رسمي.

وكتبت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية في تقريرها صباح اليوم: انتقال الأرجنتيني لبرشلونة مسألة وقت، اللاعب مصمم على اللعب للبارسا وليس لديه شك في ذلك.

واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يزال مصمم علاى التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لتعزيز الخط الهجومي للفريق في الموسم المقبل ولخلافة سواريز والذي بات على مشارف الخروج من الكامب نو بسبب تقدمه في العمر.

ويسعي برشلونة لعقد صفقة تبادلية مع الإنتر للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز عن طريق دمج لاعبين بدل من دفع أي اموال في الصفقة لتفادي الازمة المالية التي ضربت النادي بسبب ايقاف النشاط الرياضي.