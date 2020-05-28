رياضة | تطورات جديدة بشأن رغبة بيراميدز في التعاقد مع "لعريبي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن رغبة بيراميدز في التعاقد مع "لعريبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولو نادي بيراميدز تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بضم المهاجم الجزائري كريم العريبي لاعب النجم الساحلي التونسي.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

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تعاقد بيراميدز مع كريم العريبي

من جانبه كشفت بعض التقارير الصحفية، عن نية مسئولي بيراميدز في التعاقد مع الجزائري كريم العريبي نجم فريق النجم الساحلي هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا أثناء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى أن مسئولي بيراميدز سيتخذوا خطوات رسمية لضم نجم النجم الساحلي إلا في حال رحيل أحد لاعبي الفريق الأجانب.

وكانت هناك أنباء تشير لإمكانية رحيل جون انطوي نجم بيراميدز لأحد الدوريات الخليجية.