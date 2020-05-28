رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من ضم ظهير بورتو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقترب من ضم ظهير بورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمراحل متقدمة من التفاوض، بشأن انتقال ظهير نادي بورتو البرتغالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع "جول" العالمي اليوم، على أن نادي باريس سا جيرمان يقترب من التوصل لاتفاق مع نادي بورتو، حول انتقال الظهير الأيسر البرازيلي "أليكس تيليس" خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد الموقع، أن المدير الرياضي للنادي الفرنسي "ليوناردو" تواصل مع ممثلي اللاعب ومسؤولي بورتو خلال الأسابيع الماضية، للتفاوض حول سعر اللاعب.

وأشار الموقع، أن الصفقة ستكلف خزينة نادي باريس سان جيرمان حوالي 25 مليون يورو، لضم اللاعب.

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وكان تيليس هدفاً رئيسياً لناديي، تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، إلا أن النادي الباريسي تصدر سباق ضم اللاعب في الوقت الحالي.

وفي حال انضمام صاحب الـ27 عاماً لحديقة الأمراء، سيعني ذلك رحيل الظهير الأيسر الفرنسي "ليفين كورزوا" والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويعد كورزوا مطلوباً بقوة في أندية توتنهام وأرسنال ويوفنتوس، حيث سيرحل عن النادي الفرنسي في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان حصل على لقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، بعد قرار الإتحاد الفرنسي بإلغاء الموسم الكروي، بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.