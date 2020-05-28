رياضة | النني يحدد فريقه في الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر النني يحدد فريقه في الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن وجهة محمد النني المعار لبيشكتاش التركي من نادي أرسنال الإنجليزي في الموسم المقبل.

وذكرت التقارير أن محمد النني سيعود إلى أرسنال في الموسم القادم، حيث يرغب ميكيل أرتيتا في الاستفادة منه ومنحه الفرصة كاملة لإثبات قدراته.

وكان أوناي إيمري المدير الفني السابق للجانرز رفض وجود النني في الفريق، الأمر الذي جعله يرحل عى سبيل الإعارة إلى بيشكتاش التركي.

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وأنذر النني فريق بشكتاش بسداد مستحقاته المتأخرة لدى النادي والتي تبلغ 1.3 مليون يورو، وأنه يصر على عدم اللعب مع الفريق ما تبقى من مباريات حال عدم سداد النادي لمستحقاته.

وذكرت صحيفة «فوتو ماك» التركية أن إدارة بشكتاش قامت بالرد على اللاعب المصري والذى يطالب بمستحقاته قائلة: "لا يمكننا دفع راتبه في الأشهر التي لم يلعب فيها".

يذكر أن الننى يشارك بصفة أساسية مع بشكتاش منذ الإنتقال اليه من آرسنال على سبيل الإعارة.