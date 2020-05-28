رياضة | نجم الوداد يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الوداد يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف واحد من نجوم نادي الوداد البيضاوي المغربي حقيقه انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية انضمام وليد الكرتي لاعب وسط نادي الوداد إلى صفوف القلعة البيضاء في ميركاتو الصيف المقبل.

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وقال الكرتي في تصريحات للصحافة المغربية أنه لم تصله أي عروض من نادي الزمالك خلال الفترة الماضية لضمه في الصيف.

وكشف الكرتي في تصريحاته أنه لا ينوي الانتقال إلى أي نادي عربي أو أي نادي داخل إفريقيا وإنما طموحه فقط هو الاحتراف في أوروبا وخوض تجربة جديدة.

وأشار نجم الفريق المغربي إلى أنه وصله العديد من العروض من أندية عربية لضمه منذ فترة ولكنها لم تكن عروض مقنعه له أو لنادي الوداد وبالتالي تم رفضها كلها.