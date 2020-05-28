رياضة | الخطيب يجتمع مع الدرندلي لمناقشة التصور المالي للأهلي في المرحلة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يجتمع مع الدرندلي لمناقشة التصور المالي للأهلي في المرحلة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا مع خالد الدرندلي أمين الصندوق مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة التصور المالي للمرحلة القادمة، وذلك قبل العرض على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

ويأتي اجتماع رئيس النادي هو الثاني في هذا الاتجاه بعد اجتماعه أمس مع الإدارة المالية للاضطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بحركة السيولة من خلال عماد حلمي المدير المالي ومساعديه وكذلك الإلتزامات المطلوبة من النادي للوفاء باحتياجات قطاعاته المختلفة في الفروع الثلاثة.

وكان مجلس الإدارة قد ناقش في اجتماعه الأخير بعض المشروعات الإلكترونية والتي يمكن من خلالها زيادة موارد النادي خاصة وأن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا جمد التدفقات المالية في المؤسسات الرياضية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر خلال هذه الأيام كإجراء احترازي، ضد انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.