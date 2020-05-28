رياضة | الكشف عن موعد مباريات كأس ألمانيا

كشف الاتحاد الالماني لكرة القدم عن مواعيد نصف نهائي بطولة كأس ألمانيا بعد استئناف النشاط من جديد بالفترة الماضية عقب فترة الايقاف بسبب فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تلعب مباريات نصف نهائي كأس ألمانيا، الثلاثاء الموافق 21 أبريل الماضي، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا توقفت البطولات لأجل غير مسمى.

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وأوضح الاتحاد في بيانه، أن مباراة نصف النهائي بين بايرن ميونخ وفرانكفورت ستقام يوم الأربعاء 10 يونيو على ملعب "أليانز آرينا"، في تمام الساعة التاسعة ألا ربع.

وأشار البيان إلى أن باير ليفركوزن سيحل ضيفا على ساروبروكن على ملعب "هيرمان نوبييرجر ستاديون" يوم 9 من الشهر ذاته.

وستقام مباراة النهائي على ملعب برلين الأولمبي بالعاصمة الألمانية خلف أبواب مغلقة (بدون حضور جماهيري)، يوم 4 يوليو بين الفائز من المباراتين.