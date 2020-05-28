رياضة | بعد اهتمام ريال مدريد بضمه.. ليفربول يُحدد بديل ساديو ماني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اهتمام ريال مدريد بضمه.. ليفربول يُحدد بديل ساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يخشى رحيل نجم الفريق السنغالي ساديو ماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في ظل إهتمام ريال مدريد بالتعاقد نجم الريدز.

وأفادت شبكة TodoFichajes العالمية بأن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اتصل شخصياً بآداما تراوري نجم وولفرهامبتون من أجل مناقشة إمكانية إنضمامه إلى الحمر.

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وأكدت الشبكة العالمية أن المفاوضات بين ليفربول وولفرهامبتون وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث يرغب كلوب في التعاقد مع تراوري تحسبًا للرحيل المحتمل للنجم السنغالي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع الإسباني آداما تراروي البالغ من العمر 24 عامًا في الصيف المقبل على رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وكشفت الشبكة العالمية أن آداما تراوري يلعب في صفوف وولفرهامبتون منذ عام 2018 وخاض مع الفريق 79 مباراة في جميع البطولات وسجل 7 أهداف وصنع 13 وينتهي عقده في 2023.