رياضة | خطوة جديدة من الزمالك للإبقاء على فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة من الزمالك للإبقاء على فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل مسئولو نادي الزمالك في الاحتفاظ بنجمه التونسي فرجاني ساسي في الفترة المقبلة، في ظل وجود عروض مغرية من أندية عديدة ترغب في ضمه بالصيف.

ويستعد نادي الزمالك لتجديد عقد نجمه التونسي في الفترة الحالية لتأمينه من المتربصين به من الأندية سواء في المملكة العربية السعودية أو التونسية أو حتى الأندية الخليجية.

ويعلم المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون قيمة فرجاني ساسي والاعتماد عليه بشكل مستمر في خط الوسط.

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وكان موقع تونس الرقمي ذكر أن الاتحاد السعودي قدم عرضًا للزمالك من أجل التعاقد مع ساسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الموقع التونسي أن الاتحاد السعودي يسعى لضم فرجاني في محاولة لإعادة مجد العميد مرة أخرى خاصة وأن النجم التونسي له تجربة سابقة مع النصر السعودي ويعتبر من أبرز محاور الإرتكاز في الوقت الحالي في أفريقيا والوطن العربي.

وأوضح الموقع التونسي أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك سيقوم بعقد جلسة مع النجم التونسي فور عودته إلى مصر لحسم تجديد عقده ومعرفة طلباته المادية وذلك في ظل رغبة القلعة البيضاء في استمرار ساسي بين صفوفها لما يمثله من ركيزة أساسية في تشكيل الفريق.