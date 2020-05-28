رياضة | أتلتيكو مدريد يعلن إصابة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يعلن إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أتلتيكو مدريد الإسباني أعلن في بيان رسمي له عن تعرض نجم الفريق الأرجنتيني أنخيل كوريا لإصابة عضلية في مران الفريق.

وأفادت التقارير الصحفية بأن البيان لم يكشف عن فترة الغياب المتوقعة للنجم الأرجنتيني بسبب هذه الإصابة، حيث سيخضع للكثير من الفحوصات في الأيام المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هذه تعتبر الإصابة الثانية في صفوف أتليتكو خلال أيام، حيث أعلن نادي العاصمة الإسبانية منذ ثلاثة أيام عن إصابة البرتغالي جواو فيليكس.

وذكرت التقارير الصحفية أن أتليتكو مدريد يستعد مثل بقية الأندية الإسبانية لعودة بطولة الدوري الإسباني في شهر يونيو المقبل.