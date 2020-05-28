رياضة | الاتحاد السعودي يدرس استقدام حكام أجانب لإدارة بقية مباريات الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد السعودي يدرس استقدام حكام أجانب لإدارة بقية مباريات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يدرس جلب حكام أجانب لأهم المباريات المتبقية في الموسم الحالي من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت صحيفة الرياضية نقلا عن مصادرها الخاصة، اليوم الخميس، أن الاتحاد السعودي يدرس استقدام حكام أوروبيين، لإدارة المباريات القوية في الثماني جولات المتبقية بالدوري والبقاء في السعودية لمدة شهر ونصف الشهر.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال اعتماد القرار سيلتحق الحكام بمعسكر الحكام السعوديين، الذي ينطلق في مطلع أغسطس المقبل في مدينة أبها لمدة 12 يومًا.

وأوضحت أن اتحاد القدم سيواجه صعوبة في جلب حكام النخبة من القارة الأوروبية بسبب التزامن مع مباريات دوري أبطال أوروبا.