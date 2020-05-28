رياضة | عاجل.. اتحاد الكرة يعلن رسميًا إصابة مديره الفني بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الكرة يعلن رسميًا إصابة مديره الفني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن إصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية العينة التي أجراها.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان رسمي جاء كالأتى :

جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.

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ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس ، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابي الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.