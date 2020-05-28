رياضة | المدير الرياضي للإنتر: على برشلونة دفع الشرط الجزائي للحصول على لاوتارو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر المدير الرياضي للإنتر: على برشلونة دفع الشرط الجزائي للحصول على لاوتارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه "بييرو أوسيليو" صدمة كبيرة لنادي برشلونة، الذي يطمح في ضم المهاجم الأرجنتيني "لاوتارو مارتيتيز" نجم هجوم النيرادزوري، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد مارتيتيز أهم أولويات النادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال أوسيليو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" ونقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لاوتارو ليس للبيع".

وأضاف: "حدثت اتصالات من برشلونة، لدينا علاقة طيبة معهم، لكننا أخبرنا بعدم رغبتنا في بيع اللاعب".

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وتابع: "الطريقة الوحيدة لضم لاوتارو هي دفع الشرط الجزائي فقط، والجميع يعرف ذلك".

وأتم: "ينتهي الشرط الجزائي قبل شهر يوليو، لديه ثلاث سنوات في عقده، ولا يريد الإنتر التخلي عنه".

وقوبلت جميع عروض برشلونة لضم لاوتارو بالرفض خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت عروض مالية متضمنة بعض اللاعبين في صفقة تبادلية.

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد مارتينيز تبلغ قيمته 111 مليون يورو، وينتهي بحلول شهر يوليو المقبل.