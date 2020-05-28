رياضة | الزمالك يمنح الفرصة لنجمه في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يمنح الفرصة لنجمه في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي الزمالك في التعاقد مع عدد من اللاعبين في الفترة المقبلة من أجل تدعيم صفوفه خاصة في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

وابتعد الزمالك بشكل كبير عن فكرة التعاقد مع مهاجم في الفترة الحالية والاعتماد بشكل كبير على مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو ، بالإضافة إلى عمر السعيد الذي سيحصل على فرصة المشاركة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويتوقف النشاط الكروي في مصر حاليا بسبب انتشار وباء كورونا الذي ضرب العالم كله، وراح ضحيته الآلاف من الأشخاض.

الزمالك يرفض التعاقد مع جون أنطوي

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من جانبه رفض مسئولو نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية فكرة التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان بعض وسطاء اللاعبين قد عرضوا خدمات الغاني جون أنطوي مهاجم نادي بيراميدز على نادي الزمالك لضمه في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق الأبيض.

ولكن رفض نادي الزمالك نهائيا فكرة التعاقد مع جون أنطوي أو الدخول في أي مفاوضات مع نادي بيراميدز لضم اللاعب.

وجاء رفض مسئولو القلعة البيضاء للتعاقد مع جون أنطوي في الصيف بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه مع نادي بيراميدز والذي يصل إلى حوالي مليون دولار في الموسم ومن الصعب أن يوفره له الأبيض.

يذكر أن نادي الزمالك يبحث في الفترة الحالية عن مهاجم أجنبي مميز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بداية من الموسم القادم.