رياضة | برشلونة يستقر على قائمة الراحلين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستقر على قائمة الراحلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة استقر بشكل كبير على قائمة الراحلين عن الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

برشلونة يستقر على قائمة الراحلين

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ووفقا لصحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة يريد ضم النجم الأرجنتينى ومهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز بجانب اللاعب البوسني لفريق يوفنتوس الإيطالى ميراليم بيانيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لذلك يريد البلوجرانا رحيل عدد من اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين هم نيلسون سيميدو ورافينيا وجونيور فيربو وتوديبو وارتورو فيدال وموسي واجي هم الاقرب للرحيل عن البارسا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد استقر برشلونة على مجموعة اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم في نهاية الموسم سواء بالبيع المباشر، أو من خلال تضمينهم في صفقات تبادلية.