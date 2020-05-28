رياضة | أول تعليق من شوبير على الحملة التي يتعرض لها "شيكابالا"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من شوبير على الحملة التي يتعرض لها "شيكابالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الإعلامي أحمد شوبير على دعم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد الحملة التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "‏قد تختلف مع شيكابالا اللاعب لكن عندما تقترب منه لا يمكن ان تختلف علي شيكابالا الانسان كل الدعم لشيكابالا".

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وحرص عدد كبير من نجوم نادي الزمالك والأهلي على دعم محمود عبد الرازق شيكابالا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الحملة التي تعرض لها اللاعب كن بعض الجماهير التي تنتمي إلى النادي الأهلي.

وبدأت الحملة بعد ان قام اللاعب بنشر صورة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام رفقة زوجته ونجله، وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك، لتبدأ بعض الجماهير الحمراء شن حملة عنصرية على اللاعب.

وقد تعرض شيكابالا للسب والقذف في عرضه، بالإضافة إلى توجيه بعض الإشارات العنصرية بسبب لونه وانتماءه إلى مدينة اسوان.