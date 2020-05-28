رياضة | سر تمسك برشلونة بالتعاقد مع مارتينيز عن هالاند

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر سر تمسك برشلونة بالتعاقد مع مارتينيز عن هالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن سر تفضيل إدارة برشلونة التعاقد مع النجم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة عن التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألمانى إرلينج هالاند المهاجم النرويجي. ويتمسك مسؤولو البلوجرانا بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم. وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة يرغب فى ضم مارتينيز ليكون خليفة للمهاجم الأوروجويانى لويس سواريز. وأشارت الصحيفة أن سر تفضيل مارتينيز عن التعاقد مع هالاند هو أن اللاعب الأرجنتيني سيخدم طريقة لعب المدرب كيكي سيتين.

Advertisements