شكرا لقرائتكم خبر عن بي بي سي: استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 17 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الخميس، أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيستأنف نشاطه في 17 يونيو. ورفض متحدث باسم الدوري الممتاز، المتوقف منذ مارس، التعليق على هذه الأنباء بينما يستمر اجتماع بين مسؤولي 20 ناديا في البطولة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 19,666

تعافي 5,205

وفيات 816

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