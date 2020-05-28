شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يدعم شيكابالا بعد تعرضه للإساءة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق ومنتخب مصر، الدعم لمحمود عبدالرازق شيكابالا كابتن فريق الزمالك، بعد تعرضه لحملة إساءة هو وأسرته من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قد تختلف مع شيكابالا اللاعب لكن عندما تقترب منه لا يمكن أن تختلف على شيكابالا الإنسان، كل الدعم لشيكابالا».

يذكر أن شيكابالا قد نشر صورة له برفقة زوجته وابنه آدم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى «انستجرام»، وانهالت التعليقات السلبية والجارحة من جانب بعض الجماهير.