شكرا لقرائتكم الخطيب يعقد اجتماعا مع خالد الدرندلي لبحث التصور المالي للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التصور المالي للمرحلة القادمة مع خالد الدرندلي أمين الصندوق وذلك خلال اجتماعهما معًا مطلع الاسبوع المقبل قبل العرض على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم ، ويأتي اجتماع رئيس النادي هو الثاني في هذا الاتجاه بعد اجتماعه أمس مع الإدارة المالية للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بحركة السيولة من خلال عماد حلمي المدير المالي ومساعديه وكذلك الإلتزامات المطلوبة من النادي للوفاء باحتياجات قطاعاته المختلفة في الفروع الثلاثة.. وكان مجلس الإدارة قد ناقش في اجتماعه الأخير بعض المشروعات الإلكترونية والتي يمكن من خلالها زيادة موارد النادي خاصة وأن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا جمد التدفقات المالية في المؤسسات الرياضية.

ورفض مجلس الأهلى السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة.