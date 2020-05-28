شكرا لقرائتكم الخطيب يناقش مع "تخطيط الأهلى" مستقبل فريق الكرة والناشئين الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة خاصة مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأسبوع المقبل بعدما تم تأجيل الجلسة التى كان مُقرراً لها أمس ، الأربعاء، بسبب ظروف خاصة بأحد أعضاء اللجنة ليتم الاستقرار على عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة وكذلك قطاع الناشئين والأكاديميات وغيرها من الملفات التى تشغل قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.

على صعيد متصل ، يُجري مسئولو الأهلي إتصالات ومباحثات مع جهات مختلفة في الدولة للاستفسار عن مصير بطولة الدوري التى تم تجميدها منذ عدة أسابيع جراء "جائحة" كورونا لاسيما في التصريحات الإيجابية التى خرجت خلال الفترة الماضية من عدة مسئولين يؤكدون خلالها أن هناك تفاؤل كبير بشأن إمكانية عودة الدوري لاسيما مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأخيرة التي قال فيها أن النشاط الرياضي سيعود تدريجياً منتصف يونيو المقبل ، وهو ما جعل الإدارة الأهلاوية تفتح خط اتصالات مع جهات مُتعددة في الدولة سواء كانوا في وزارة الرياضة أم الصحة أم جهات أخرى من أجل الاستفسار عن موقف النشاط الرياضي وعودة بطولة الدوري.

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وأكد مسئولو الأهلي خلال إتصالاتهم أن صحة المواطن المصري هي الأساس ولا يمكن الإقدام على أي تصرف يُسبب ضرر للمواطن لكن ليس منطقياً أن يكون إلغاء الموسم هو الحل الأقرب خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التى ستقع على الجميع حال إلغاء الموسم الحالي.

فيما قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،إن الوزارة، تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا.