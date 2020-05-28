شكرا لقرائتكم لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي تدين حملات التشويه والعنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي برئاسة الإعلامي فهمي عمر التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا أدانت فيه حملات التشوية والعنصرية التي ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وهنا نص البيان :

تابعت لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي بمزيد من الأسف ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة ، من خروج عن الأخلاق والأعراف المجتمعية من قبل عدد من المتعصبين الذين لا يقدرون الرياضة وقيمها النبيلة ،التي تقرب ولاتباعد وتدعو للمحبة والتسامح وتقبل الآخر،ضد منافسين في واقعة تنذر بالخطر وتزيد الاحتقان الذي حذرت منه اللجنة في مواقف كثيرة سابقة ،سممت أجواء التشجيع الرياضي وحولته عن مساره الطبيعي الذي كان يضفي على المنافسة الرياضية متعة وإثارة محمودة .

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وأضاف البيان، أن اللجنة وهي تعرب عن أسفها لما يجرى على الساحة الرياضية من تجاوزات بدأت من خلال برامج تلفزيونية لم ترتدع من العقوبات التي وقعت عليها وانتقلت منها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، تجدد دعوتها للجميع بالالتزام بقيم الرياضة النبيلة ، وتدعو رؤساء الأندية ومسؤوليهاونجوم اللعبة ووسائل الإعلام بتحمل مسؤلياتهم الوطنية والمهنية كل في موقعه ، في التصدي لهذه الظاهرة التي تسئ للمجتمع المصري كله ، فلا أحد يقبل بظاهرة الطعن في الأعراض او الذمم التي انتشرت انتشار النار في الهشيم .

واختتم البايان، "علينا جميعا ان نتعاون من أجل إيقاف هذه الظاهرة واجتثاثها من ملاعبنا واعلامنا لتعود لرياضتنا سماحتها ولعلاقاتنا الإنسانية صفاءها".