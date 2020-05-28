شكرا لقرائتكم الاتحاد اللبناني يعلن عن إلغاء الموسم بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألغى الاتحاد اللبناني لكرة القدم رسميا موسم 2019-2020 بكافة مسابقاته بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في بيان مقتضب نشره في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وجاء القرار عقب جلسة عقدتها اللجنة التنفيذية للاتحاد برئاسة هاشم حيدر، وهي الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة "كوفيد-19".

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وقال الاتحاد في البيان: عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم اجتماعاً في مقر الاتحاد برئاسة السيد هاشم حيدر وقررت إلغاء الدوري لموسم 2019-2020 بكافة فعالياته، كما تم التداول بالأفكار المطروحة لعودة النشاط الكروي في لبنان.

وتابع: يشمل الإلغاء بطولات دوري الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة بالإضافة إلى بطولة كأس لبنان وكافة بطولات دوري كرة الصالات ومفاعيلها.

وكشف الاتحاد أنه تم درس موعد انطلاق الموسم الجديد وآلية إقامة الدوري، حيث تم وضع تصوّر شامل بعد سلسلة من الاجتماعات عن بُعد خلال الشهرين الماضيين. ورهن الاتحاد موعد انطلاق الموسم الجديد بما يصدر عن الحكومة اللبنانية في هذا الشأن.