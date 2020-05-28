كوريا يتعرض إلى إصابة عضلية في تدريبات أتلتيكو مدريد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أتلتيكو مدريد، المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في بيان تعرض المهاجم أنخيل كوريا لإصابة عضلية في المران.
وأصبح اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره "25 عاما" ثاني لاعب من أتليتيكو يصاب في التدريبات هذا الأسبوع بعد زميله جواو فيلكس الذي تعرض لإصابة في أربطة ركبته اليسرى يوم الاثنين الماضي.
وكان أتلتيكو يحتل المركز السادس عندما توقف الدوري المحلي في مارس بسبب جائحة كوفيد-19 وقبل 11 جولة من نهاية المسابقة ومن المفترض أن يواجه أتليتيك بيلباو عند استئناف الموسم.
ووافقت الحكومة الإسبانية على استئناف مسابقتي الدوري في الدرجتين الأولى والثانية دون مشجعين بدءا من الثامن من يونيو بينما قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إنه يأمل في استئناف الموسم في 11 يونيو .
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