تقارير: بريميرليج يعود يوم 17 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ذكرت تقارير أوروبية أن يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من يونيو المقبل قد يشهد عودة بطولة الدوري الإنجليزي بعد توقف استمر حوالي 3 أشهر.

وكان الدوري الإنجليزي قد توقف في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي اجتاح العالم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية فإن عودة الدوري الإنجليزي ستشهد خوض مؤجلتي مانشستر سيتي وأستون فيلا ضد أرسنال وشيفيلد يونايتد - على الترتيب-.

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وقالت التقارير إن هذا الإجراء سيتم حتى تُكمل جميع الأندية مبارياتها الـ29، على أن تبدأ الجولة الـ30 كاملة يوم السبت الموافق 20 يونيو.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الموسم بحلول أوائل أغسطس، على أن يتم الانتهاء من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الاسبوع التالي.

جدير بالذكر أن ليفربول يتربع على قمة جدول بريميرليج برصيد 82 نقطة ويتبقى له 6 نقاط فقط للتويج بلقب البطولة الغائبة منذ 30 عاما.