استقرار حالة لاعب سلة الزمالك بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري: أكد أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة النادي أن حالة شعبان عبد الوهاب لاعب فريق الزمالك السابق لكرة أصبحت مستقرة بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد. وقال عضو مجلس إدارة الزمالك، إن عبد الوهاب خرج من العناية المركزة بالمستشفى وتم نقله لإحدى الحجرات وباتت حالته مستقرة. Advertisements وأضاف عبد الفتاح أن شعبان سيجري مسحة جديدة للتأكد من سلبيتها لفيروس كورونا عقب للخروج من المستشفى. كما أشار عضو مجلس الزمالك إلى أن مرتضى منصور رئيس النادي يتابع حالة لاعب السلة السابق بشكل دائم. وكان رئيس الزمالك قد أجرى اتصالات مكثفة بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

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