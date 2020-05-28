اتحاد الكرة: "إيجابية" عينة محمود سعد لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن نتائج التحاليل التي أجريت لمحمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم جاءت "إيجابية" وتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن محمود سعد تعرض للإصابة بفيروس كورونا في أعقاب مخالطته لعدد من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.

وأضاف البيان: "من المقرر أن يخضع سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس".

من جانبه أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن."