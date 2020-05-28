تقارير: الشرطة الإنجليزية توافق على تأمين المباريات في ملاعب الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن الشرطة الإنجليزية أخبرت رابطة الدوري الإنجليزي بعدم ممانعتها لتأمين مباريات الأندية على ملاعبها عند استئناف النشاط الكروي.

وتم تعليق كافة المباريات والبطولات سواء المحلية أو العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبعد عودة النشاط الكروي في ألمانيا قبل عدة أسابيع، تسعى باقي الاتحادات المحلية لتحديد موعد عودة استئناف مبارياتها خلال الفترة المقبلة أملا في إنهاء موسم 2019/2020.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الخميس، فإن قوات الشرطة المحلية أبلغت رابطة بريميرليج بموافقتها على تأمين المباريات في ملاعب الأندية.

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وأضافت الصحيفة أن ما يقلق قوات الشرطة هو الخوف من تجمهر بعض الجماهير خارج الملعب، لافتة إلى أن سيتم مناقشة الأمر خلال اجتماع الأندية.

وأشارت "ديلي ميل" إلى الشرطة ترى أنه ما دام يتم تغيطة تكاليف التأمين مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية فمن الممكن أن يتم لعب المباريات في ملاعب الأندية.

وأكدت الصحيفة أن القرار النهائي يعود للحكومة البريطاينة بالاتفاق مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أنه كان هناك مقترحا بإقامة الجولات التسع المتبقية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملاعب محايدة يتم تجهيزها وتأمينها حفاظا على سلامة اللاعبين وموظفي النادي.