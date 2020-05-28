أستون فيلا يعلن وفاة والد دين سميث بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

توفي رون سميث والد دين سميث المدير الفني لفريق آستون فيلا الإنجليزي عن عمر يناهز 79 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا عبر موقعه الالكتروني أعلن خلاله وفاة والد مدرب الفيلانز بعد قضاء فترة قصيرة في المستشفى استمرت لأربعة أسابيع.

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وقال البيان: "الجميع في النادي يقف بجانب دين وأسرته في هذا الوقت العصيب".

دين سميث ليس المدرب الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يفقد أحد أقاربه، فسبقه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الذي توفيت والدته هي الأخرى مطلع الشهر الماضي بعد إصابتها بالفيروس.

جدير بالذكر أن أندية بريميرليج صوتت بالإجماع لصالح العودة إلى التدريب الجماعية، على أن تجتمع مرة أخرى اليوم الخميس لمناقشة تاريخ عودة المباريات واللعب على ملاعب محايدة