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فولهام يعلن اكتشاف حالتي إصابة بكورونا بين لاعبيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي فولهام الإنجليزي الذي ينشط في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب) إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس .

وأُجريت اختبارات كورونا على 1030 من اللاعبين والموظفين في أندية الدرجة الثانية بين الاثنين والأربعاء من هذا الأسبوع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن ثنائي فولهام من بين ثلاثة أفراد من ناديين للبطولة ثبتت إصابتهم بالفيروس.

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وفي بيان رسمي قال فولهام: "اللاعبان اللذان تم التأكد من إصابتهما بالفيروس سيعزلان أنفسهما الآن تماشيا مع توجيهات الدوري والحكومة ولن يتم الكشف عن أسمائهما بسبب السرية الطبية".

وعلى مستوى أندية الممتاز، تم اكتشاف إيجابية أربعة لاعبين من ثلاثة أندية في جولة الاختبار الثالثة التي أجريت يومي الاثنين والثلاثاء، والتي غطت 1008 اختبار.

جدير بالذكر أن أندية بريميرليج صوتت بالإجماع لصالح العودة إلى التدريب الجماعية، على أن تجتمع مرة أخرى اليوم الخميس لمناقشة تاريخ عودة المباريات واللعب على ملاعب محايدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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