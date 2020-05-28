فولهام يعلن اكتشاف حالتي إصابة بكورونا بين لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي فولهام الإنجليزي الذي ينشط في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب) إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا.

وأُجريت اختبارات كورونا على 1030 من اللاعبين والموظفين في أندية الدرجة الثانية بين الاثنين والأربعاء من هذا الأسبوع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن ثنائي فولهام من بين ثلاثة أفراد من ناديين للبطولة ثبتت إصابتهم بالفيروس.

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وفي بيان رسمي قال فولهام: "اللاعبان اللذان تم التأكد من إصابتهما بالفيروس سيعزلان أنفسهما الآن تماشيا مع توجيهات الدوري والحكومة ولن يتم الكشف عن أسمائهما بسبب السرية الطبية".

وعلى مستوى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، تم اكتشاف إيجابية أربعة لاعبين من ثلاثة أندية في جولة الاختبار الثالثة التي أجريت يومي الاثنين والثلاثاء، والتي غطت 1008 اختبار.

جدير بالذكر أن أندية بريميرليج صوتت بالإجماع لصالح العودة إلى التدريب الجماعية، على أن تجتمع مرة أخرى اليوم الخميس لمناقشة تاريخ عودة المباريات واللعب على ملاعب محايدة.