الزاكي يتفوق على الحضري.. ويحصد استفتاء أفضل حارس أفريقي في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أجرى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نسخته الفرنسية، استطلاعا للرأي حول أفضل حارس مرمى أفريقي في التاريخ.

وشهد الاستطلاع منافسة بين المصري عصام الحضري، المغربي بادو الزاكي، الكاميروني جوزيف أنطوان بيل ومواطنه توماس نكونو.

وتفوق الزاكي على منافسيه واحتل المركز الأول بعدما حصد (31 %) من الأصوات، بينما حل الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق في المركز الثاني بعدما جمع (28%) من الأصوات.

ثم جاء الكاميرونى جوزيف أنطوان بيل (ثالثا) بحصوله على 25% ومواطنه توماس نكونو الذى حصل على 15% ليحتل المركز الرابع.