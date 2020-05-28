"كورونا لم تؤخذ في الحسبان" .. ريال مدريد يحافظ على صدراته لأغنى الأندية في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ظل المارد الإسباني ريال مدريد النادي الأعلى قيمة في أوروبا بحسب التقرير الذي نشرته شركة المحاسبة "كيه بي ام جي" اليوم الخميس بشأن تقييم أداء أندية كرة القدم.

وبقي مانشستر يونايتد في المركز الثاني رغم تعثره في الموسم المعلق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم العملاق الإسباني برشلونة إلى المركز الثالث على حساب زعيم الأندية الألمانية بايرن ميونخ.

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واستند التقرير السنوي الخامس لتقييم الأندية على قيمة المؤسسة، عبر قياس الربحية ، الشهرة ، الإمكانيات الرياضية ، حقوق البث التليفزيوني وامتلاك استاد، وذلك حتى الأول من يناير 2020 ، مما يعني أن أثار جائحة كورونا لم تؤخذ في الحسبان خلال إعداد هذا التقرير.

وكتب اندريا سارتوري رئيس قطاع الرياضة العالمية في "كيه بي ام جي" ، "قيم الأندية تأثرت بكل تأكيد، لكن الأثر الفوري لا يمكن تحديده".

ومثل ناديا بوروسيا دورتموند وشالكه أيضا الدوري الألماني في قائمة الأندية الـ15 الأعلى قيمة بينما ضمت قائمة أول 32 ناديا تسعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز وسبعة من الدوري الإسباني وستة من الدوري الإيطالي.