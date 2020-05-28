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الخطيب يناقش التصور المالي للأهلي في المرحلة القادمة

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يناقش محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التصور المالي للمرحلة القادمة مع خالد الدرندلي أمين الصندوق وذلك خلال اجتماعهما معًا مطلع الأسبوع المقبل قبل العرض على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

يأتي اجتماع رئيس النادي هو الثاني في هذا الاتجاه بعد اجتماعه أمس مع الإدارة المالية للاضطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بحركة السيولة من خلال عماد حلمي المدير المالي ومساعديه وكذلك الالتزامات

المطلوبة من النادي للوفاء باحتياجات قطاعاته المختلفة في الفروع الثلاثة.

وكان مجلس الإدارة قد ناقش في اجتماعه الأخير بعض المشروعات الإلكترونية والتي يمكن من خلالها زيادة موارد النادي خاصة وأن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس جمد التدفقات المالية في المؤسسات .

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